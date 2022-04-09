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У Києві "прискорили" кільцеву електричку

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Київ, Субота 09 квітня 2022 18:13
У Києві "прискорили" кільцеву електричку Фото: міська електричка в Києві стала швидше (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" прискорила рух міської електрички в Києві кільцевим маршрутом на 40 хвилин. З 10 квітня час поїзда в дорозі складе 1 годину 50 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.

"З 10 квітня кільце навколо столиці поїзд долатиме на 1 годину 50 хвилин", - уточнили в "Укрзалізниці".

Перевізник запевнив, що прискорення руху поїздів не позначиться на кількості зупинок - вони всі збережуться. Також не зміниться вартість квитків, вона як і раніше залишиться на рівні 15 гривень.

Із завтрашнього дня перший поїзд з Дарниці відправлятиметься о 06:31, а зі станції Святошин - о 06:30, попередили в УЗ.

Нагадаємо, 27 березня у Києві запустили кільцевий маршрут міської електрички. З міркувань безпеки швидкість поїздів обмежили.

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