У Києві "прискорили" кільцеву електричку

"Укрзалізниця" прискорила рух міської електрички в Києві кільцевим маршрутом на 40 хвилин. З 10 квітня час поїзда в дорозі складе 1 годину 50 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ .

"З 10 квітня кільце навколо столиці поїзд долатиме на 1 годину 50 хвилин", - уточнили в "Укрзалізниці".

Перевізник запевнив, що прискорення руху поїздів не позначиться на кількості зупинок - вони всі збережуться. Також не зміниться вартість квитків, вона як і раніше залишиться на рівні 15 гривень.

Із завтрашнього дня перший поїзд з Дарниці відправлятиметься о 06:31, а зі станції Святошин - о 06:30, попередили в УЗ.