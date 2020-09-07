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Поліція попередила замовне вбивство у Слов'янську

Слов'янськ, Понеділок 07 вересня 2020 14:55
Поліція попередила замовне вбивство у Слов'янську
Фото: місце затримання (facebook.com/don.gunp)
Автор: Анастасия Рокитна

У Слов'янську (Донецька область) правоохоронці попередили замовне вбивство. Чоловік хотів помститися колишній дружині за розлучення, вбивши її теперішнього співмешканця.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Чоловік найняв кілера за 5 тисяч доларів. Він мав напасти на співмешканця екс-дружини з ножем.

"Поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури інсценували смерть потерпілого та затримали замовника під час передачі доказів", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка.

"Під час передачі доказів виконаного злочину, співробітники поліції та СБУ затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

В ході обшуку поліцейські вилучили фотографії вбитого, які кілер надав в якості доказів виконаної роботи. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (готування замовного вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста.

Раніше у Хмельницькому правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця.

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