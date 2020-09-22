Один з районів Києва залишився без води через аварію

Фото: кран (РБК-Україна)

У Києві сталася аварія на водопроводі. У зв'язку з цим тимчасово обмежено водопостачання ряду вулиць столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, водопостачання було знижено у Подільському районі, житловому масиві "Куренівка", "Сирець", на вулицях Автозаводська, Вишгородська, Сім'ї Кульженка, Бережанська і прилеглих до них вулицях.

Крім того, на вулиці Новокостянтинівська було обмежено рух транспорту.

"Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією пошкодження мережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві перекривали рух по вулиці Коростенської через прорив тепломережі.

Крім того, у січні в столиці на Шулявці сталася комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключова. В результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Додамо, що у квітні минулого року в Печерському районі столиці в результаті прориву двох тепломереж без води і опалення залишилися понад 140 будівель.