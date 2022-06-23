На в'їзді до Києва зупинили чоловіка з повною машиною зброї

До Києва намагався заїхати чоловік із повною машиною зброї. При цьому дозвільних документів на неї він не мав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

За інформацією відомства, водія "Мазди" зупинили для перевірки при в’їзді в столицю.

Так, під час огляду його авто прикордонники виявили гладкоствольну зброю, три споряджені магазини, один пустий та патрони калібру 5,45, 7,62 та 308.

"Із собою чоловік мав посвідчення мисливця, але воно належало не йому. Жодних дозвільних документів на зброю та документів, що підтверджують його приналежність до військового формування, чоловік не мав", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що зброю та боєприпаси у громадянина вилучили та передали співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю.

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