У Києві перейменували вулицю Тверську

Фото: вулиця Тверська (google.com.ua/maps)

Тепер вулиця названа ім'ям Єжи Ґедройця

На пленарному засіданні Київської міської ради у четвер, 29 листопада, депутати дали нове ім’я вулиці Тверській. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київради.

Зокрема, тепер вулицю Тверську, яка розташовується у Голосіївському та Печерському районах, перейменовано на вулицю Єжи Ґедройця.

"Це сприятиме вшануванню пам’яті видатного польського публіциста і громадського діяча, активного прихильника польсько-української співпраці. Письменник був супротивником взаємних територіальних претензій", - зазначили у прес-службі.

Додали, що вулицю перейменували за результатми громадського обговорення, яке тривало з 28 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року. Участь у ньому взяли 2228 осіб. Із них 1495 громадян, а це 67%, підтримали перейменування.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Андрій Парубій у понеділок, 26 листопада, підписав постанову про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області у Кропивницький.