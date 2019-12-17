Сутички під Радою: слідчі готують підозри трьом активістам

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників

Через сутичку біля Верховної ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям інших учасників події.

Внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).

"Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників. На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події.

17 грудня в центрі Києва в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Активісти намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися зіткнення з поліцією.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Правоохоронці затримали 26 людей, однак згодом їх відпустили.