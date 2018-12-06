У Києві сталася стрілянина біля супермаркету

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

У Києві введено оперативний план "Сирена"

В Солом'янському районі Києва сьогодні, 6 грудня 2018 року, відбулася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення dtp.kiev.ua у Facebook.

"Перестрілка і ДТП в Києві на Сурікова: Nissan залетів на сходи магазину. Багато поліції, введено оперативний план "Сирена", - йдеться в повідомленні.

На даний момент поліція розшукує чорну Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК, в якій, за даними правоохоронців, перебувають невідомі в масках, які стріляли в людину на авто Nissan біля "МегаМаркету" по вул. Сурікова,3.

"Після стрілянини невідомі втекли. У розшукуваного автомобіля є характерні прикмети: під переднім бампером є вставка срібного кольору, а також встановлені протитуманні фари", - йдеться в повідомленні.

Стрим з місця: Перестрілка і ДТП в Києві на Сурікова: Ніссан залетів на сходи магазину. Багато поліції. Їдемо на місце. Введено оперативний план " Сирена Правоохоронці розшукують чорну Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК. В ній знаходяться невідомі в масках, які стріляли в людину на авто Nissan біля Мегамаркету (Сурікова, 3) у Солом'янському районі. Після стрілянини невідомі втекли. У розшукуваного автомобіля є характерні прикмети: під переднім бампером є вставка срібного кольору, а також встановлені протитуманні фари. На даний момент територію біля Мегамаркету оточили правоохоронці. Поліція розшукує джип за орієнтуванням а також з'ясовує обставини НП. Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 6 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 5 грудня, у Харкові сталася стрілянина в супермаркеті - поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

Раніше повідомлялося, що в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників.