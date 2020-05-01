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У Києві поліція виявила ресторан, який працював попри карантин

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 14:52
У Києві поліція виявила ресторан, який працював попри карантин
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Тепер власники можуть отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень

Київські поліцейські виявили ресторан у Голосіївському районі столиці, який працював, попри карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, ресторан працював і обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.

Санкція статті передбачає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Фото з місця подій (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, попри карантин.

Наступного дня правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану. Сам Тищенко сказав, що ресторан працював в режимі зустрічей.

Також РБК-Україна писало, що поліція Харкова відкрила кримінальну справу через відкрите кафе на вулиці Культури. Силовики знайшли в інтернеті відео, на якому видно, що в закладі є відвідувачі.

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