ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве полиция обнаружила ресторан, работавший несмотря на карантин

Новости » Происшествия     01.05.2020 - 14:52
В Киеве полиция обнаружила ресторан, работавший несмотря на карантин
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Теперь владельцы могут получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен

Киевские полицейские обнаружили ресторан в Голосеевском районе столицы, который работал, несмотря на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.

Санкция статьи предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Фото с места событий (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

На следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана. Сам Тищенко сказал, что ресторан работал в режиме встреч.

Также РБК-Украина писало, что полиция Харькова открыла уголовное дело из-за открытого кафе на улице Культуры. Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители.

Мэр Черкасс ответил на угрозы Авакова В ОП рассказали, когда откроется метро в Украине
Новости Украины Киевкарантинресторан
News
On Top