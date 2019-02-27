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У Києві поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом підкупу виборців


Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту

Полицейские Киева начали уголовное дело по факту подкупа избирателей во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В частности, в полицию Киева поступило депутатское обращение, что на территории Святошинского района осуществляют подкуп избирателей. Гражданам предлагали заполнить анкету и подписать обязательство в поддержку одного из кандидатов на выборах президента. При выполнении таких действий людям предлагали вознаграждение в размере 1000 гривен.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 160 ("Подкуп избирателя, участника референдума") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, в Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений. 

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла несколько дел относительно подкупа избирателей в интересах Петра Порошенко.

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