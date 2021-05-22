В адмінбудівлі "Епіцентру" в Києві сталась пожежа

Вранці 22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі Києва, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС.

Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучено два колінчаті підіймачі (50 та 90 м).

Раніше повідомлялось, що у Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Також цього дня у Києві прямо під час руху спалахнув автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чутно хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.