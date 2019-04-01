Прорив тепломережі у Печерському районі Києва лишив без тепла 140 будівель

Ілюстративне фото (Віталий Носач, РБК-Україна)

Прорив тепломережі стався за адресами - вулиця Ділова, 3 та провулок Кості Гордієнка, 2-А

У Печерському районі столиці внаслідок пориву двох тепломереж без води та опалення залишилися понад 140 будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КГГА).

Прорив тепломережі стався за адресами - вулиця Ділова, 3 та провулок Кості Гордієнка, 2-А.

"У зв’язку із поривом тепломереж, що стався за адресами: вул. Ділова, 3 та пров. К. Гордієнка, 2-А Печерського району м. Києва - тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі", - йдеться у повідомлені.

Наразі аварійно-відновлювальні бригади КП "Київтеплоенерго" працюють над усуненням двох пошкоджень магістральних тепломереж, діаметр яких 700 мм та 400 мм.

Пошкодження призвели до витоку теплоносія назовні. Однак аварійні бригади оперативно, упродовж 15 хвилин, відреагували і перекрили воду, локалізувавши місце аварії.

Спеціалісти працюють над оперативним переключенням споживачів до інших теплоджерел, щоб відновити постачання тепла і гарячої води мешканцям Печерського району.

Роботи триватимуть до повної ліквідації пошкоджень. Заклади соціальної сфери будуть переключенні на інші джерела живлення. Для ремонту потрібна орієнтовно доба.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Одеській області місто Южне залишилося без води і опалення. Причиною припинення роботи котельної та водонасосної станції став різкий перепад напруги в електромережах.

Крім того, 27 березня у Кропивницькому прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що мікрорайон Ковалівка залишився без електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали чотири людини.