Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 40 тис. боєприпасів

Зокрема, піротехніки виявили 581 авіаційну бомбу

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 40 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як зазначається, піротехніки ДСНС проводять роботи з розмінування та обстеження території щодня. У ході перевірок піротехніки вилучають як застарілі боєприпаси, так і сучасні.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 40 470 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 581 авіаційну бомбу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що за минулі три дні піротехніки здійснили 91 виїзд, де виявили 814 боєприпасів, зокрема 9 авіабомб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з липня 2014 року піротехніки знешкодили понад 155 тис. боєприпасів.