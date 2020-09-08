У вівторок, 8 вересня, у Києві перекрили рух на кількох вулицях через пожежу. Рух перекрили для проїзду пожежо-рятувальної техніки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Пожежа на вулиці Козацькій. Патрульні перекривають рух на вулиці Деміївській до перехрестя з Козацької, і на Козацькій до вулиці Маричанської для проїзду пожежо-рятувальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж. Завершити ремонт і відновити водопостачання планують 10 вересня.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві відбувся збій у роботі метро.

Крім цього, минулого тижня в столиці сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США.