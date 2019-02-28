У Києві передали в суд справу адвоката, який намагався підкупити прокурора

Адвокат пропонував прокурору 30 тис. доларів хабара
Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве завершено досудебное следствие по факту оказания адвокатом неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. долларов прокурору одного из отделов столичной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Указанные средства адвокат передавал в интересах двух лиц, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначения им менее строгого наказания.
Злоумышленника задержали в помещении столичной прокуратуры во время попытки предоставить работнику прокуратуры часть от оговоренной суммы.