У Києві передали в суд справу адвоката, який намагався підкупити прокурора

Адвокат пропонував прокурору 30 тис. доларів хабара

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве завершено досудебное следствие по факту оказания адвокатом неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. долларов прокурору одного из отделов столичной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Указанные средства адвокат передавал в интересах двух лиц, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначения им менее строгого наказания.

Злоумышленника задержали в помещении столичной прокуратуры во время попытки предоставить работнику прокуратуры часть от оговоренной суммы.

"Сегодня обвинительный акт в отношении адвоката по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 29 ноября 2019 года в помещении прокуратуры города Киева задержали адвоката , который предлагал 30 тыс. долларов работнику прокуратуры.