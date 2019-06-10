На річках України очікується підйом рівня води

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Рівень води підвищиться на лівих притоках Дністра

На лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях очікується підйом рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 10 червня на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов в трьох областях України спостерігається підтоплення населених пунктів. Так, підтоплення населених пунктів зафіксовані в Херсонській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградський і Вінницькій областях з-за різкого зміни погоди були підтоплені понад 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки та підвальні приміщення.