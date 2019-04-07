В деяких областях України пройдуть дощі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних областях та місцями на півночі пройдуть дощі

Погода в Україні 7 квітня буде теплою, проте в деяких областях пройдуть дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За прогнозом синоптика, 7 квітня буде сонячно, проте у західних областях та місцями на півночі пройдуть дощі.

У Києві неділю очікується до +18 градусів. Синоптик повідомила про пориви вітру в столиці. При цьому зазначила, що істотних опадів не прогнозується.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода 7 квітня очікується суха і сонячна. За її словами, вночі в Україні очікується +8 градусів, лише у східних областях вночі температура буде нижче. Протягом дня потеплішає до +17 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +19 градусів. При цьому південно-східний вітер може бути з поривами.

Додамо, погода в Україні в найближчі дні буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. В суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, що переважатиме сонячна погода.

Раніше повідомлялося, що в квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.