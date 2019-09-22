У Києві очікується сильний вітер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у Києві опадів не очікується

Погода в Києві у суботу, 22 вересня, буде хмарною і без опадів, температура +19 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в столиці протягом дня без опадів.

Вітер переважатиме західний, 7-12 м / с. Можливі пориви вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вдень становитиме +17 +19 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 22 вересня, в Україні очікуються сильні заморозки на ґрунті. Зниження температури до 0...-3 градусів прогнозувалося в Карпатах і Луганської області.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в неділю, 22 вересня, погода в Україні покращиться. Прогнозована сонячна погода і відчутне потепління. Очікувалося, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +17 до +23. У північно-східних областях можливі дощі.

Також у Гідрометцентрі прогнозували у неділю, 22 вересня, прохолодну та вітряну погоду. На всій території країни, крім заходу, очікувалися сильні пориви вітру. Синоптики оголошували II рівень небезпеки.