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Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 14:42
Завтра в Україні очікуються сильні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com / MNS.GOV.UA)

Температура знизиться до -3

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, буде прохолодною та вітряною, місцями з заморозками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр.

За даними українських синоптиків, завтра на всій території країни, окрім західних областей, очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Вночі у Карпатах та Луганській області прогнозуються заморозки до 0…-3 градусів, оголошено ІІ рівень небезпечності.

Крім того, заморозки очікуються і в понеділок, 23 вересня. В перший день тижня зниження нічної температури до 0…-3 градусів можливе у північних областях, очікуються заморозки на ґрунті.

Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що 21 вересня погода в Україні погіршиться. У східних областях очікувалися дощі. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +12 до +15 градусів, вночі від +3 до +5.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про заморозки вночі 21 вересня. За її прогнозом, очікувалося зниження температури до 0…-3 градусів. Також прогнозувалися дощі у Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській та східних областях. Температура вдень від +12 до +15, у південних областях до +19.

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