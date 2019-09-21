Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

Ілюстративне фото (facebook.com / MNS.GOV.UA)

Температура знизиться до -3

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, буде прохолодною та вітряною, місцями з заморозками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр.

За даними українських синоптиків, завтра на всій території країни, окрім західних областей, очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Вночі у Карпатах та Луганській області прогнозуються заморозки до 0…-3 градусів, оголошено ІІ рівень небезпечності.

Крім того, заморозки очікуються і в понеділок, 23 вересня. В перший день тижня зниження нічної температури до 0…-3 градусів можливе у північних областях, очікуються заморозки на ґрунті.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що 21 вересня погода в Україні погіршиться. У східних областях очікувалися дощі. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +12 до +15 градусів, вночі від +3 до +5.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про заморозки вночі 21 вересня. За її прогнозом, очікувалося зниження температури до 0…-3 градусів. Також прогнозувалися дощі у Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській та східних областях. Температура вдень від +12 до +15, у південних областях до +19.