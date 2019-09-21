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Завтра в Україні значно потеплішає

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 19:35
Завтра в Україні значно потеплішає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря підніметься до +23 градусів

Погода в Україні завтра, 22 вересня, покращиться, температура підніметься до +23 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, 22 вересня в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає. Температура повітря протягом дня становитиме +17-23 градусів.

У східних і північно-східних областях у неділю дощі, температура підніметься до +17. Вітер сильний, переважно західного або північно-західного напрямків.

У Києві погода завтра буде сонячною, вітряною і теплою, температура підніметься до +20.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру погода 22 вересня буде прохолодною і вітряної, місцями з заморозками. За даними українських синоптиків, завтра на всій території країни, крім західних областей, очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Вночі в Карпатах та Луганської області прогнозуються заморозки 0...-3 градусів, оголошений II рівень небезпеки.

Повідомлялося, що заморозки очікуються і в понеділок, 23 вересня. У перший день тижня зниження нічної температури до 0...-3 градусів можливо в північних областях очікуються заморозки на ґрунті.

РБК-Україна писало, що погода 21 вересня погіршиться, у східних областях очікуються дощі.

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