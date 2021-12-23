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У Києві знову скасовують рейси міської електрички: маршрути

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 16:05
У Києві знову скасовують рейси міської електрички: маршрути Фото: у Києві 24 грудня скасують рух двох міських електричок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в п'ятницю, 24 грудня, скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Як зазначили в Київпастрансі, 24 грудня скасовуються дві електрички за маршрутом Дарниця-Дарниця:

  • 7307/7308;
  • 7315/7316.

Рішення щодо скасування рейсів прийнято з технічних причин. Київпастранс приніс вибачення пасажирам за тимчасові труднощі.

Зазначимо, у столиці цього тижня кілька днів поспіль скасовують рейси міської електрички.

Нагадаємо, 22 грудня у Києві скасували три рейси електрички.

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