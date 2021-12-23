У Києві знову скасовують рейси міської електрички: маршрути
Фото: у Києві 24 грудня скасують рух двох міських електричок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві в п'ятницю, 24 грудня, скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Як зазначили в Київпастрансі, 24 грудня скасовуються дві електрички за маршрутом Дарниця-Дарниця:
- 7307/7308;
- 7315/7316.
Рішення щодо скасування рейсів прийнято з технічних причин. Київпастранс приніс вибачення пасажирам за тимчасові труднощі.
Зазначимо, у столиці цього тижня кілька днів поспіль скасовують рейси міської електрички.
Нагадаємо, 22 грудня у Києві скасували три рейси електрички.