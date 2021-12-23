В Киеве снова отменяют рейсы городской электрички: маршруты
Фото: в Киеве 24 декабря отменят движение двух городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в пятницу, 24 декабря, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.
Как отметили в Киевпасстрансе, 24 декабря отменяются две электрички по маршруту Дарница - Дарница:
- 7307/7308;
- 7315/7316.
Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности.
Отметим, в столице на этой неделе несколько дней подряд отменяют рейсы городской электрички.
Напомним, 22 декабря в Киеве отменили три рейса электрички.