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В Киеве снова отменяют рейсы городской электрички: маршруты

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 16:05
В Киеве снова отменяют рейсы городской электрички: маршруты Фото: в Киеве 24 декабря отменят движение двух городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в пятницу, 24 декабря, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в Киевпасстрансе, 24 декабря отменяются две электрички по маршруту Дарница - Дарница:

  • 7307/7308;
  • 7315/7316.

Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности.

Отметим, в столице на этой неделе несколько дней подряд отменяют рейсы городской электрички.

Напомним, 22 декабря в Киеве отменили три рейса электрички.

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