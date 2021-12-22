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Рейси київської електрички знову скасовують. Названо маршрути

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Київ, Середа 22 грудня 2021 12:40
Рейси київської електрички знову скасовують. Названо маршрути Фото: у Києві скасовують рейси міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві скасовують рейси міської електрички. Кажуть, що технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Сьогодні скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7416, 7423/7424, 7431.

Зазначимо, що у місті декілька днів підряд скасовують рейси міської електрички.

Нагадаємо, вчора також в Києві скасували рейси електрички.

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