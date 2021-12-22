Рейси київської електрички знову скасовують. Названо маршрути
Фото: у Києві скасовують рейси міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У Києві скасовують рейси міської електрички. Кажуть, що технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".
Сьогодні скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7416, 7423/7424, 7431.
Зазначимо, що у місті декілька днів підряд скасовують рейси міської електрички.
Нагадаємо, вчора також в Києві скасували рейси електрички.