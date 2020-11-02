У Києві відкрили справу через роботу розважального закладу вночі

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна

У Києві поліція відкрила кримінальну справу проти розважального закладу "Penthouse", який працював вночі. На працівника цього закладу раніше вже складали адмінпротокол.

Про це повідомляє Національна поліція.

На вулиці Великій Васильківській поліція виявила клуб розваг, який працював і приймав клієнтів у 22:30, порушуючи заборону на їх діяльність після 22 годин.

У приміщенні відразу ж був проведений обшук, під час якого вилучили документи, що підтверджують роботу закладу в нічний час - чеки, записи з камер спостереження та інші докази.

За фактом порушення відкрито справу за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил щодо карантину людей).

Також наголошується, що за останню добу поліція склала 58 адміністративних протоколів на працівників різних закладів. Їм загрожують штрафи від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, вчора глава столичної поліції Андрій Крищенко пригрозив відповідальністю керівникам розважальних закладів, які організовують закриті вечірки, незважаючи на карантинні обмеження.

Також нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати законопроект про збільшення розміру штрафу за порушення карантину.