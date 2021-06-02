У Києві зупинили швидкісний трамвай на Борщагівку: схеми автобусних маршрутів

У Києві відсьогодні зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Рух швидкісного трамвая за маршрутами №1 та №3 закривається у зв'язку з капітальним ремонтом шляхопроводу перетині вул.Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Трамвай №2 продовжить працювати.
На цей період організовуються наступні автобусні маршрути:
Фото: схема автобуса № 1-Т
Фото: схема автобуса № 3-Т
Інтервали руху в будні дні:
Інтервал на вихідних:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня, оскільки ремонтуватимуть бруківку.
Також повідомлялося, що з 1 червня обмежили рух вантажівок.