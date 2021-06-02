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В Киеве остановили скоростной трамвай на Борщаговку: схемы автобусных маршрутов

Автор: РБК-Украина

В Киеве с сегодняшнего дня остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии. Ожидается, что трамваи не будут ходить до железнодорожного вокзала до 15 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Движение скоростного трамвая по маршрутам №1 и №3 закрывается в связи с капитальным ремонтом путепровода пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана. Трамвай №2 продолжит работать.

На этот период организовываются следующие автобусные маршруты:

  • № 1-Т Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная по следующей схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная;

Фото: схема автобуса № 1-Т

  • № 3-Т Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

Фото: схема автобуса № 3-Т

Интервалы движения в будние дни:

  • маршрут № 1-Т - 2-3 мин в часы пик, 5-6 мин в другое время;
  • маршрут № 3-Т - 1-2 мин в часы пик, 5 мин в другое время.

Интервал на выходных:

  • маршрут № 1-Т - 4-6 мин;
  • маршрут № 3-Т - 4-6 мин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Владимирском спуске в Киеве ограничивают движение до 31 июля, поскольку будут ремонтировать брусчатку.

Также сообщалось, что с 1 июня ограничили движение грузовиков.

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Новости Украины КиевтрамвайБорщаговка