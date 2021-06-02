В Киеве остановили скоростной трамвай на Борщаговку: схемы автобусных маршрутов

В Киеве с сегодняшнего дня остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии. Ожидается, что трамваи не будут ходить до железнодорожного вокзала до 15 августа.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Движение скоростного трамвая по маршрутам №1 и №3 закрывается в связи с капитальным ремонтом путепровода пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана. Трамвай №2 продолжит работать.
На этот период организовываются следующие автобусные маршруты:
Фото: схема автобуса № 1-Т
Фото: схема автобуса № 3-Т
Интервалы движения в будние дни:
Интервал на выходных:
Напомним, ранее сообщалось, что на Владимирском спуске в Киеве ограничивают движение до 31 июля, поскольку будут ремонтировать брусчатку.
Также сообщалось, что с 1 июня ограничили движение грузовиков.