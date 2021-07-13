У Києві під ОП пройшов мітинг на підтримку Павловського

У Києві під будівлею Офісу президента України пройшов мітинг на підтримку генерала Ігоря Павловського . Учасники акції переконані, що справа проти нього - чергова атака на захисників України.

Про це пише РБК-Україна с посиланням на пресслужбу партії "Єврорейська солідарність", депутати якої також долучились до мітингу.

Учасники акції - ветерани війни проти російської агресії, волонтери, активісти, депутати вимагають звільнити героя оборони Маріуполя, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, а також керівників підприємства "Завод "Кузня на Рибальському", яке виготовляє бойові кораблі.

Народний депутат Михайло Забродський переконаний - справа проти Павловського це переслідування людей, які взяли на себе відповідальність за країну.

"З першого дня ще хтось намагався зрозуміти логіку обвинувачення, потім все стало зрозуміло. Ви думаєте це справа про десантні катери? Мова не про вузли і швидкості, не про водотоннажність, а мова про те, що той, кого призначили, має сісти за грати. І цьому був підпорядкований весь процес. Відпрацьовувалося чітке владне замовлення… Для чого все це робиться? Перша і головна мета- це призупинити постачання вітчизняних зразків, друга мета - дискредитувати патріотичний рух, тих, хто зараз вже в далекому 2014 не побоявся брати на себе відповідальність", - заявив Забродський.

Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання морських піхотинців, які загинули рік тому під Зайцевим.

”Ми маємо боротися за свою свободу. Боротися так, як боролися ті, хто загинув за Україну. Давайте об’єднуватися, давайте боротися з цією навалою", - сказав батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель.