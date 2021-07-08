Депутати з "ЄС" заявили про готовність взяти Павловського на поруки

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" готові взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського . За їх словами, при Павловському виконувалося Державне оборонне замовлення, і в армію постачали нову техніку та озброєння, а останні два роки цього не відбувається.

"Дуже важких чотири роки він керував сектором, який відповідав за озброєння української армії. Хочу тут наголосити - державне оборонне замовлення, коли цим займався Павловський, виконувалося. Останні два роки державне оборонне замовлення не виконується. Я вважаю, що на цьому місці повинна сидіти зовсім інша людина і ви повинні збирати зовсім інші матеріали і досліджувати, чому Державне оборонне замовлення зараз в країні не виконується", - заявила вона.

За словами народного депутата Ростислава Павленка, на жаль, йде війна, і будь-який крок, який робиться щодо тих, хто захищав Україну, щодо тих, хто зривав план Путіна щодо захоплення України, дуже щільно зараз моніториться нашими ворогом.

"Йде картинка, коли бойовий генерал береться під арешт. Всі ці принизливі процедури будуть з величезним захопленням сприйняті нашим ворогом. І на моє переконання ми не маємо права дати їм таку радість", - сказав він.

Павленко також повідомив, що член делегації ПАРЄ, який днями прибув до України, депутат від Парламентської асамблеї Ради Європи Біргір Торарінссон мав намір бути присутнім на суді.

"В суді був присутній доповідач від Торарінссон. Він (депутат від ПАРЄ, - ред.) зараз не зміг бути присутнім, коли почалося засідання, бо має відлітати, але його також буде поінформовано про перебіг суду і цих подій. Думаю, що належним чином буде оцінено все, що тут відбувається", - додав нардеп.

У свою чергу, генерал-лейтенант Михайло Забродський під час свого виступу у суді зазначив, що катери, про які йшла мова, вже виходять на державні випробування.

"Та ж сама перша партія 100 "Богданів" і зараз виконує своє призначення, і зараз евакуюються ними поранені і вирішуються інші питання. Насправді ми всі розуміємо - відбувається просто брутальна розправа, розправа над людьми, які взагалі здатні приймати рішення в обставинах, які були в далекому вже 2014 році, коли потрібно було вирішувати зараз і на місті, - сказав він. - Особисто я знаю Ігоря Валентиновича більше 10 років, але в тій ситуації, коли ми зустрілися на війні, коли з чотирма гарматами потрібно було організувати оборону міста, яке трохи менше ніж сам Донецьк, це вже само по собі багато чого говорить про людину".

Колишній заступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача ССО ЗСУ генерал Сергій Кривонос наголосив - знає генерал-лейтенанта Павловського вже більше 15 років.

"Я впевнений, що взяття під варту генерала Павловського - це достатньо сильний ляпас в бік патріотів України. Генерал Павловський - людина честі, він офіцер з великої букви. Попередні намагання його звинуватити і арештувати показали, що нічого не було і все це виявилося "пшиком", - наголошує Кривонос.

Він також згадав як все починалося у 2014 році, і як він за рахунок високої організації починав мобілізацію і забезпечення мобілізації Збройних сил у 2014 році.

"Я хочу нагадати, що у вересні 2014 року, коли Ігор Павловський очолив Маріуполь, між Волновахою і Маріуполем було просто дві роти Нацгвардії і одна рота ЗСУ, і 65 кілометрів порожнечі - не було більше нікого. Він за рахунок правильної і вмілої організації свого маленького штабу зміг не просто зупинити, а розгромити не один танковий батальйон збройних сил РФ на підступах до Маріуполя", - сказав генерал.

Військовий нагадав, що на той момент в Маріуполі було 435 тисяч населення і близько 150 тисяч біженців. Практично 700-тисячне місто, яке було врятовано.

"Те, що відбувається зараз, це один з чергових етапів гібридної війни Російської Федерації по розхитуванню ситуації всередині країни, коли підривається довіра до тих, хто захищає цю країну. Це перший етап дестабілізації ситуації в країні і це, в подальшому, може призвести взагалі до руйнації України", - наголосив генерал Кривонос.