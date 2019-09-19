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У Києві обмежили в'їзд вантажівок

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 09:29
У Києві обмежили в'їзд вантажівок
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження на в'їзд буде діяти на постійній основі

Починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть. Таке рішення було ухвалене 16 вересня на засіданні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що в'їзд вантажівок обмежили, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря і розвантажити рух.

"Обмеження на в'їзд буде діяти на постійній основі", — наголошується в повідомленні.

Як повідомили в КМДА, стан повітря у Києві постійно моніторять. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальна аварійно-рятувальна служба (КАРС). Особливу увагу приділено територіях, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці.

РБК-Україна повідомляло раніше, що 13 вересня в Києві заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду.

Нагадаємо, "Укравтодор" планує в жовтні місяці запустити перші 6 пунктів для автоматичного зважування вантажівок Weight-in-Motion (WiM), які будуть розташовані під Києвом. До кінця року планується підготовка програми по установці 100 пунктів WiM. Стоятимуть нові системи зважування на щойно відремонтованих дорогах України.

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