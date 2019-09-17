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У Києві зранку обмежуватимуть в’зд вантажного транспорту

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 05:09
У Києві зранку обмежуватимуть в’зд вантажного транспорту
Іллюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міська влада сподівається зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря

До Києва з боку Борисполя із 19 вересня щоранку з 7:00 до 10:00 обмежуватимуть в’їзд вантажного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що рішення ухвалене на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.

Наголошується, обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі.

У Києві постійно моніторять стан повітря - цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС).

Особлива увага приділяється територіям, де спостерігається найбільша задимленість, зокрема йдеться про житлові масиви на лівому березі столиці.

Нагадаємо, 13 вересня в Києві заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду.

Також у КГГА заявляли, що збільшення кількості пожеж біля Києва негативно впливає на стан повітря в столиці. Найбільша задимленість спостерігається на житлових масивах на Лівому березі.

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