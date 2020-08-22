У Києві обмежать рух під час святкування Дня незалежності: названі вулиці

Фото: рух заборонено (Автоцентр)

Вулиці почнуть перекривати 23 серпня

У Києві 23-24 серпня обмежать рух автомобілів на низці вулиць. Це пов'язано зі святкуванням Дня незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, рух автомобілів буде перекрито з 16:00 23 червня до закінчення заходів 24 серпня на вулицях: Трьохсвятительська, Владимирска, Михайлівська, Мала Житомирська, а також на Володимирському проїзді (синім позначено відрізок, який буде перекрито з 5:00 24 серпня).

Рух автомобілів буде обмежений під час проведення заходів на вулицях: Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська і Рильському провулку.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту.

Крім цього, з 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби.