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У Києві обмежать рух під час святкування Дня незалежності: названі вулиці

Київ, Субота 22 серпня 2020 08:41
У Києві обмежать рух під час святкування Дня незалежності: названі вулиці
Фото: рух заборонено (Автоцентр)
Автор: Максим Зайченко

Вулиці почнуть перекривати 23 серпня

У Києві 23-24 серпня обмежать рух автомобілів на низці вулиць. Це пов'язано зі святкуванням Дня незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, рух автомобілів буде перекрито з 16:00 23 червня до закінчення заходів 24 серпня на вулицях: Трьохсвятительська, Владимирска, Михайлівська, Мала Житомирська, а також на Володимирському проїзді (синім позначено відрізок, який буде перекрито з 5:00 24 серпня).

Рух автомобілів буде обмежений під час проведення заходів на вулицях: Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська і Рильському провулку.

У Києві обмежать рух під час святкування Дня незалежності: названі вулиці

Також РБК-Україна писало, що у Києві на День незалежності зміниться рух громадського транспорту.

Крім цього, з 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби.

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