В Киеве ограничат движение во время празднования Дня независимости: названы улицы

Фото: движение запрещено (Автоцентр)

Улицы начнут перекрывать 23 августа

В Киеве 23-24 августа ограничат движение автомобилей на ряде улиц. Это связано с празднованием Дня независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до окончания мероприятий 24 августа на улицах: Трехсвятительская, Владимирска, Михайловская, Малая Житомирская, а также на проезде Владимирском (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах: Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская и Рыльском переулке.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на День независимости изменится движение общественного транспорта.

Кроме этого, с 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.