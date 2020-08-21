Підрозділи МВС переходить на посилений режим роботи

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

На посилений режим роботи перейдуть 4,5 тисячі співробітників Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС

З 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. Таке рішення було прийнято у зв'язку з запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами першого заступника міністра Сергія Ярового, 23 і 24 серпня планується проведення відразу кількох масових заходів, зокрема маршів.

При цьому також починають функціонувати ситуаційні центри.

"Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки і залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій", - заявив Ярий.



У свою чергу, глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, поліція Києва посилює патрульні наряди до Дня Незалежності.

Крім того, напередодні Дня Незалежності на посилений режим несення служби перейшли і підрозділи Державної прикордонної служби України.