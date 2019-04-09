У Києві обмежать рух на вулиці Федорова

У Києві із 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що рух транспорту буде обмежено у зв’язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулиі Великої Васильківської до вулиці Предславинської.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко". У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту здійснюватиметься по зустрічному напрямку.

РБК-Україна писало, що в Києві до 12 квітня частково перекриють рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера.Там будуть здійснювати ремонт деформаційного шва.

Крім того, з 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.