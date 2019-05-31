У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Великій Васильківській

У Києві в неділю, 2 червня, у зв'язку з проведенням кольорового забігу Kyiv color run 2019 передбачено заборону руху всіх видів транспорту на вулиці Велика Васильківська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, учасники забігу рушать за маршрутом: Троїцька площа - вулиця Велика Васильківська (від перехрестя з вулицею Жилянською до перетину з вулицею Лабораторної). У зв'язку з цим передбачено заборону руху усіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій на Троїцькій площі та вулиці Великій Васильківській (від перехрестя з вулицею Жилянською до перетину з вулицею Фізкультури). А саме: з 6:00 до 09:00 та з 13:00 до 14:30 2 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".

Також в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.