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На Хрещатику в Києві завтра обмежать рух: причина

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 11:54
На Хрещатику в Києві завтра обмежать рух: причина Фото: на Хрещатику в Києві завтра обмежать рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У суботу, 14 серпня буде обмежений рух на центральній вулиці столиці - Хрещатику. Причиною тому є проведення змагання з перетягування вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За інформацією відомства, обмеження будуть діяти з 11:00 до 20:00.

"На проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат". Ініціативу ГО "Федерація стронгмену України" проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють організатори, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

Нагадаємо, у Києві на частині вулиці Борщагівської перекриють рух транспорту, обмеження будуть діяти упродовж 13-17 серпня.

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КМДА Київ Крещатик Обмеження руху
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