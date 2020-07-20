У Києві обмежать рух на з'їздах з Шулявського шляхопроводу

Фото: Шулявський міст (twitter.com Vitaliy_Klychko)

Обмеження діятимуть з 21:00 до 24:00

У понеділок, 20 липня, в Києві частково обмежать рух транспорту на з'їздах Шулявського шляхопроводу. Обмеження діятимуть з 21:00 до 24:00.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, обмеження пов'язані з роботами по облаштуванню дорожньої розмітки.

"Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що рух Південним мостом у Києві буде обмежено до кінця літа у зв'язку з проведенням дорожніх робіт, які триватимуть до 30 серпня.

Крім того, рух на вулиці Китаївській обмежили до 25 липня через проведення дорожнього ремонту.