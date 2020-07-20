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В Киеве ограничат движение на съездах с Шулявского путепровода

Киев, Понедельник 20 июля 2020 16:20
В Киеве ограничат движение на съездах с Шулявского путепровода
Фото: Шулявский мост (twitter.com Vitaliy_Klychko)
Автор: Максим Зайченко

Ограничения будут действовать с 21:00 до 24:00

В понедельник, 20 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на съездах Шулявского путепровода. Ограничения будут действовать с 21:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничения связаны с работами по обустройству дорожной разметки.

"Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.

Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.

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