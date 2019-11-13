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У Києві на тиждень обмежують рух на Володимирській

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 11:56
У Києві на тиждень обмежують рух на Володимирській
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть до 20 листопада

У Києві з 13 до 20 листопада буде частково обмежений рух на вулиці Володимирська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що рух транспорту буде обмежений на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка.

Як повідомили у КК "Київавтодор" на ділянці ремонтуватимуть покриття з бруківки. На період виконання робіт рух транспорту частково обмежено в обох напрямках.

У Києві на тиждень обмежують рух на ВолодимирськійРаніше повідомлялося, що у Києві в середу, 13 листопада, обмежать рух автотранспорту на Північному мосту. На мосту частково обмежать рух з 8:00 до 17:00 для виконання поточного ремонту покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

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