У Києві продовжили обмеження руху на Броварському проспекті

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Рух буде обмежено до 20 листопада

Обмеження руху на Броварському проспекті у Києві продовжили до 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що на Броварському проспекті триває ремонт консольної частини тротуару, у зв’язку із чим часткове обмеження руху продовжено.

"Аби менше впливати на трафік із 8:00 до 14:00 роботи виконуватимуть у напрямку Броварів, а з 14:00 до 20:00 - у напрямку центру", -йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що обмеження руху на Броварському проспекті почало діяти з 6 листопада.

РБК-Україна писало, що у Києві з 13 до 20 листопада буде частково обмежений рух на вулиці Володимирська. Рух транспорту буде обмежений на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка. На ділянці ремонтуватимуть покриття з бруківки. На період виконання робіт рух транспорту частково обмежено в обох напрямках.