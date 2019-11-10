У Києві обмежать рух на Північному мосту

У понеділок, 11 листопада, у Києві частково обмежать рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у зв'язку з виконанням робіт з поточного ремонту покриття на Північному мосту частково обмежать рух з 08:00 до 17:00. Проїзд в напрямку Троєщини не перекриватимуть.

Нагадаємо, у центрі Києва на 2 місяці обмежили рух транспорту в зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Крім того, у звязку зі збільшенням актів вандалізму у столиці скасували рейси міської електрички. Так, було скасовано рейси № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 і 7421.

Додамо, на лівому березі Києва на тиждень обмежили рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження діятиме до 12 листопада.