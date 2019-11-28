У Києві обмежать рух на Набережному шосе

У Києві на Набережному шосе обмежать рух в ніч на 30 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київавтодор".

Зазначається, що обмеження діятимуть з 22:00 29 листпада по 5:00 30 листопада.

"Під прогоном Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виконуватимемо протиаварійні роботи. Роботи проведемо уночі проти суботи, щоб менше впливати на трафік. Буде часткове обмеження руху безпосередньо під самим мостом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві обмежать рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня.

РБК-Україна писало, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Нагадаємо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.