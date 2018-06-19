У Києві з 20 червня буде обмежено рух в районі Пущі-Водиці

Рух траснспорту буде обмежено по вул. Міській

У Києві з 20 червня 2018 року буде обмежено рух в районі Пущі-Водиці по вул. Міській. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Із 20 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Міській буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у разі підвищення температури до +28 обмежать рух великовагового транспорту. Обмеження вводитимуться із 10:00 до 22:00.