У Києві обмежать рух на естакади Південного мосту

У Києві на два дні обмежать рух на естакади Південного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження руху діятиме з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня. В цей час на мосту будуть проводитися ремонт водовідвідного лотка. Роботи будуть проводитися вночі на естакаді у бік лівого берега.

"У комунальній корпорації вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з вечора 26 вересня по 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням робіт протиаварийных.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Також закрили на ремонт пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова). Ремонтні роботи триватимуть до травня 2020 року.

Додамо, що з 1 жовтня в Україні вводиться обов'язкова вимога для водіїв - в денний час доби за містом їздити з увімкненими фарами.