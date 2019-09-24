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З 1 жовтня в Україні водіям потрібно їздити з увімкненими фарами

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 13:37
З 1 жовтня в Україні водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вимога буде діяти до 1 травня

В Україні з вівторка, 1 жовтня, вводиться обов'язкова вимога для водіїв їздити в денний час доби за містом з увімкненими фарами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської поліції у Facebook.

Як повідомляється, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

"Це вимога ПДР є обов'язковим для виконання в будь-який час доби. Управляйте відповідально!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 19 вересня у Київ з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють на постійній основі щоранку з 07:00 до 10:00.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Також у Києві був закритий на ремонт пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова). Ремонтне роботи триватимуть до травня 2020 року.

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