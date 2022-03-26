У Києві з обшуком прийшли до близького друга Медведчука

За повідомленнями ЗМІ і підприємця Сіяра Куршутова в Києві проходить обшук в квартирі політтехнолога і близького друга Медведчука, Михайла Погребинського. Погребинський є засновником та керівником ГО "Київський центр політичних досліджень та конфліктології".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сіяра Куршутова.
У Києві прийшли з обшуком до політтехнолога Михайла Погребинського. Він є близьким другом кума президента РФ, Віктора Медведчука.
Погребинський є керівником ГО"Київський центр політичних досліджень і конфліктології". Ця організація на постійній основі вивчала настрої українців, надалі інформація передавалася Росії.
"Серед іншого, знайшли сфальсифіковані соц опитування про підтримку 46% українців.",- повідомляє Куршутов у своєму Facebook.
Раніше повідомлялося, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
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