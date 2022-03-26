В Киеве с обыском пришли к близкому другу Медведчука

По сообщениям СМИ и предпринимателя Сеяра Куршутова в Киеве проходит обыск в квартире политтехнолога и близкого друга Медведчука, Михаила Погребинского. Погребинский является основателем и руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сеяра Куршутова.
В Киеве пришли с обыском к политтехнологу Михаилу Погребинскому. Он является близким другом кума президента РФ, Виктора Медведчука.
Погребинский является руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии". Эта организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, в дальнейшем информация передавалась России.
"Среди прочего, нашли сфальсифицированные соц опросы о поддержке 46% украинцев.", - сообщает Куршутов в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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