У Києві оголошено штормове попередження

У Києві синоптики оголосили штормове попередження. Так, увечері 17 серпня і протягом дня 18 серпня очікуються дощі і сильний вітер.

"Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА порекомендували під час грози закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Також синоптики дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям столиці під час сильного вітру: