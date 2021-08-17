У Києві оголошено штормове попередження
Фото: у Києві оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві синоптики оголосили штормове попередження. Так, увечері 17 серпня і протягом дня 18 серпня очікуються дощі і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА порекомендували під час грози закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.
Також синоптики дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям столиці під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.