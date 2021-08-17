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У Києві оголошено штормове попередження

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Києва, Вівторок 17 серпня 2021 16:00
У Києві оголошено штормове попередження Фото: у Києві оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві синоптики оголосили штормове попередження. Так, увечері 17 серпня і протягом дня 18 серпня очікуються дощі і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА порекомендували під час грози закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Також синоптики дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям столиці під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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