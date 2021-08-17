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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Вторник 17 августа 2021 16:00
В Киеве объявлено штормовое предупреждение Фото: В Киеве объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, вечером 17 августа и в течение дня 18 августа ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Вечером 17 августа и на протяжении 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА порекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Также синоптики дали основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям столицы во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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