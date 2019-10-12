У Києві оголосили штормове попередження

Погода в Києві сьогодні, 12 жовтня, погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, в Києві до кінця дня пориви вітру 15-18 м/с.

"За даними Укргідрометцентру, в києві у найближчу годину і до кінця доби 12 жовтня пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня погода в Україні буде без опадів, температура +22. Як повідомляють синоптики, 12 жовтня, в Україні опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м / с, у західних областях очікуються окремі пориви 15-20 м / с.

Крім того, в Україні з 12 по 15 жовтня збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також РБК-Україна повідомляло, погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться, але не скрізь. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, триватиме аж до 15-го жовтня.